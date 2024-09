Corinthians começa venda de testeiras de Memphis Depay nas lojas oficiais do clube

Principal contratação do Corinthians para o restante da temporada, o atacante Memphis Depay utiliza uma testeira na cabeça durante os jogos. A vestimenta virou uma marca registrada do holandês, que terá o item vendido pelo Corinthians nas lojas oficiais do clube.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a testeira começou a ser vendida na mega loja do clube no Parque São Jorge nesta sexta-feira, pelo valor de R$ 60. A partir de amanhã, a vestimenta será vendida na loja do Corinthians na Neo Química Arena, que espera esgotar o item em poucas horas.