Com Rafael, Arboleda e Welington, São Paulo tem destaques defensivos em rodada da Libertadores

Os jogos de ida das quartas de final da Libertadores chegaram ao fim nesta quinta-feira. O São Paulo, do técnico Luis Zubeldía, possui três atletas que se destacaram defensivamente na rodada: Rafael, Arboleda e Welington.

Em seleção montada pelo Sofascore, o zagueiro e o lateral-esquerdo foram os representantes do São Paulo. Arboleda teve nota 7.7, enquanto Welington ficou com 7.3.

Já Rafael não está no time da rodada, mas foi o goleiro com a segunda maior nota conquistada (8.3). O atleta do São Paulo perdeu apenas para Aguirre, goleiro do Peñarol, que ficou com 8.6 de nota.