COB Expo 2024 ampliará conexões com os mais diversos públicos relacionados ao esporte

Com o intuito de conectar o público jovem, a COB Expo 2024 terá várias ativações exclusivas ao longo dos cinco dias da feira. Os visitantes terão a chance de vivenciar o esporte de uma maneira única e interativa.

No dia 28, às 17h, a COB Expo irá propor um desafio de vôlei de quadra que reunirá o atleta Darlan Souza - e seus convidados -, contra os gamers de League of Legends do time Loud. A iniciativa tem o objetivo de conectar o público jovem aos esportes, alinhando-se ao objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de atrair e engajar novas audiências.

A área de ativação da COB Expo foi cuidadosamente planejada para oferecer aos visitantes uma experiência inesquecível. A programação, direcionada a todos os públicos, oferece desde experiências interativas e clínicas esportivas até a oportunidade de conhecer grandes nomes do esporte brasileiro.

Além das inúmeras atrações, os visitantes terão a chance de interagir com importantes marcas confirmadas para a feira, encontrar seus ídolos e medalhistas, e desfrutar de shows e da presença de influenciadores no



Palco Tom Brasil.

Com todas as experiências únicas que serão proporcionadas ao público, a feira aguarda mais de 65 mil pessoas ao longo dos cinco dias do evento, sendo aproximadamente 7 mil crianças de escolas municipais e de projetos