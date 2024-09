Brasil goleia Tailândia e garante primeira posição do grupo B na Copa do Mundo de futsal

O Brasil venceu a Tailândia, nesta sexta-feira, e garantiu a primeira posição do grupo B da Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão. No Complexo Esportivo de Bukhara, a Seleção Brasileira ganhou por 9 a 1. Os gols foram marcados por Marcel (três vezes), Felipe, Pito (duas vezes), Marlon, Kritsada Wongkaeo (contra) e Ferrão. Enquanto Muhammad Osamanmusa descontou.

Com a vitória, o Brasil vai aos nove pontos e confirma a primeira posição do grupo B. A Seleção termina sua participação na fase de grupos com 100% de aproveitamento, 27 gols marcados e apenas dois sofridos. A Tailândia permanece com seis tentos e termina na 2ª posição, garantido vaga nas oitavas de final. A Croácia ficou em terceiro ao golear Cuba e aguarda o fechamento da primeira fase para saber se irá avançar.