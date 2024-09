Botafogo divulga terceiro uniforme para a temporada 2024/25

O principal objetivo do terceiro manto do Fogão é passar uma ideia futurista. Por conta disso, o clube e a fornecedora de material esportivo escolheram o branco e trouxeram alguns detalhes especiais na vestimenta.

A nova camisa do Glorioso possui uma gola C, com pequeno decote. Além de fonte e números desenvolvidos com exclusividade. Outra particuliaridade que o torcedor encontra na camisa é o selo com os dizeres "O Futuro é Glorioso" na altura da nuca.

"Falar do Botafogo é falar sobre tradição, mas não podemos esquecer que estamos aqui para construir o futuro. Hoje o nosso clube representa uma nova era para o futebol brasileiro, é referência em inovação e se prepara para os novos tempos. Tenho certeza que o torcedor alvinegro, que compartilha dessa mesma energia, vai se sentir representado mais uma vez", declarou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

"Para nós, da Reebok, é um orgulho continuar essa jornada ao lado do Botafogo, especialmente em um momento tão significativo para a construção do futuro do clube. O lançamento do uniforme III reflete nosso compromisso em unir inovação e tradição, com um design que conversa com a história do clube e, ao mesmo tempo, aponta para novas conquistas" disse Camila Pinheiro, Gerente de Marketing da Reebok.

Em breve, as peças estarão disponíveis nas lojas físicas da Botafogo Store e também no site: store.botafogo.com.br.