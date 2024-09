Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto valoriza apoio da torcida e projeta jogo contra o Atlético-GO

O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians na temporada com 17 gols, valorizou o apoio que o grupo vem tendo da Fiel Torcida nessa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. O camisa 9 projetou a partida contra o Atlético-GO, que será de extrema importância na briga contra a queda.

"(O gol) me passa muita confiança, muita energia da torcida e carinho de todos. A gente sabe que é uma partida muito importante e pode nos tirar de uma posição muito desconfortável. A torcida está junto com a gente e estamos trabalhando muito para sair vitoriosos", comentou Yuri em entrevista ao veículo oficial do clube.

No primeiro turno, no Antônio Accioly, Yuri marcou os dois gols do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Dragão. Na época, o Timão era comandado por António Oliveira e deixou escapar a vitória após abrir vantagem de dois tentos.