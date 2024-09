Após sequência longe de casa, São Paulo inicia contra o Internacional série importante como mandante

As chances de título no Campeonato Brasileiro são remotas. O Tricolor Paulista ocupa a quinta colocação, com 44 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. A 12 rodadas do fim, a equipe do Morumbi deve brigar por uma vaga no G4 do torneio por pontos corridos. De qualquer forma, as vitórias no período são importantes para que o time possa subir na tabela e se manter nas primeiras colocações.