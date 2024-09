Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para possível estreia de Memphis

O Corinthians comunicou na manhã desta quinta-feira que todos os ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), foram previamente reservados. A partida na Neo Química Arena pode marcar a estreia do holandês Memphis Depay no Timão.

A abertura da venda de ingressos ocorreu na última segunda-feira, para membros Fiel Torcedor. Desta forma, a venda para o público geral, que começou às 11h desta quinta-feira, já não contava com ingressos disponíveis.

No entanto, o torcedor do Corinthians ainda pode ficar de olho no site para conseguir um ingresso. Isso porque as reservas que não tiverem a confirmação de pagamento retornarão ao sistema.