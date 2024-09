Sub-20 do Palmeiras viaja a BH em avião de Leila Pereira para decisão do Brasileiro contra o Cruzeiro

O sub-20 do Palmeiras tem pela frente o jogo de ida da final do Brasileiro da categoria, contra o Cruzeiro. O duelo acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência. O elenco viajou a Belo Horizonte (MG) no avião da presidente do clube, Leila Pereira.

A delegação alviverde embarcou rumo ao local do primeiro jogo da final na tarde desta quinta-feira. Depois desse confronto, as equipes ainda voltarão a se enfrentar no dia 30 de setembro, às 18h30, no Allianz Parque (SP).