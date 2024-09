São Paulo segura Botafogo e segue com a melhor defesa da Copa Libertadores

O São Paulo conseguiu segurar o empate com o Botafogo em 0 a 0 na última quarta-feira, no Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor paulista segue tendo a melhor defesa da competição continental.

Em nove jogos até então, o São Paulo sofreu apenas três gols. Enquanto um deles foi na vitória sobre o Cobresal, do Chile, por 3 a 1, os outros foram no revés para o Talleres, da Argentina, por 2 a 1. Ambos duelos foram ainda na fase de grupos.

Na partida contra o Talleres, o São Paulo ainda era treinada por Thiago Carpini. Assim, sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe paulista sofreu apenas um gol nesta edição da Copa Libertadores.