São Paulo divulga informações de ingressos para clássico contra o Corinthians; veja como comprar

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 29 (domingo), às 16h (de Brasília). O Majestoso, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília.

As vendas para sócios-torcedores de sete a cinco estrelas iniciam já nesta quinta-feira, a partir das 16h. Os sócios de quatro a zero estrela poderão adquirir as entradas nesta sexta-feira. O público-geral poderá comprar os ingressos também nesta sexta, a partir das 18h.

Os ingressos estarão disponíveis no site da bilheteriadigital.com. As entradas também serão comercializadas na bilheteria do Mané Garrincha, no dia do jogo, das 10h às 16h30.