Santos vence Botafogo-SP e cola no líder Novorizontino antes de confronto direto pela Série B

O Santos ganhou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Peixe derrotou o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, por 1 a 0, engatou o terceiro triunfo consecutivo e se reaproximou do topo do torneio. O único gol da partida foi marcado por Giuliano, ainda no primeiro tempo.

O resultado deixa o time de Fábio Carille colado no líder da competição, Novorizontino. O Santos, segundo colocado, alcança os 49 pontos e fica só um abaixo do Tigre, que tem 50. Já o Pantera fica estacionado na 14ª posição da tabela da Segunda Divisão, com os mesmos 30 pontos.

O próximo compromisso do Santos será um confronto direto pelo topo da Série B. O Peixe recebe o Novorizontino na Vila Viva Sorte, a partir das 21h (de Brasília) da próxima segunda-feira. O jogo é válido pela 28ª rodada do torneio.