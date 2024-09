Raphael Veiga vê confiança do Palmeiras subindo e destaca marca no Allianz: "Que venham mais 50 gols"

Meia do Palmeiras, Raphael Veiga alcançou a marca de 50 gols no Allianz Parque no último domingo a goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. O camisa 23 do Verdão celebrou a marca alcançada com a camisa do clube e destacou o ganho de confiança da equipe para a sequência do Brasileiro.

"Eu fico extremamente feliz por atingir essa marca. Já falei outras vezes o quanto representa para mim jogar no Palmeiras. Para um meia, atingir essa marca não é tão simples. Quando eu lembro do primeiro gol que eu fiz, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, em 2019, e depois de algum tempo vejo tudo isso, fico muito feliz. Nunca foi um objetivo pessoal bater essas marcas de gol, mas sempre melhorar para fazer os gols. Que venham mais 50 ou 100 gols", disse.

Ao todo, Raphael Veiga soma 316 jogos pelo Palmeiras e 94 gols, sendo 50 deles no Allianz Parque. Nesta temporada, o atleta de 29 anos disputou 46 partidas e marcou 12 gols.