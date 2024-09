Rafinha cita gramado e arbitragem como obstáculos contra o Botafogo: "Aqui é difícil"

Rafinha reconheceu a superioridade do Botafogo nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O experiente lateral direito do São Paulo, entretanto, listou alguns obstáculos encontrados por sua equipe ao longo dos 90 minutos que influenciaram na partida, que terminou com o empate em 0 a 0.

"Jogar aqui é difícil, todos sabem, campo sintético, o jogo muda. Algumas jogadas também poderiam ter sido paradas, poderiam ter marcado falta para a gente. O árbitro deixou o jogo seguir. Quando se joga fora de casa, segurar um pouco mais a bola é complicado, tem que respeitar a equipe do Botafogo, em um momento muito bom, mas estamos vivos. Vamos levar a decisão para casa e em casa sabemos do nosso poder. Soubemos sofrer, mas no segundo tempo melhoramos muito", comentou Rafinha.

Fato é que o São Paulo pode até ter "acordado" na etapa complementar, mas no primeiro tempo o que se viu foi um baile do Botafogo, que só não foi para o intervalo com a vitória parcial porque a sorte não estava ao seu lado.