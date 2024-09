Polícia instaura inquérito para apurar denúncia de agressão de ex-mulher contra Caio Paulista

Clara Monteiro publicou em sua rede social registros dos hematomas em seu corpo (Imagem: Reprodução)

Advogada de Caio Paulista, Bia Saguas, compareceu ao DDM na última quarta-feira a fim de marcar o depoimento do atleta e apresentar as provas que, segundo ela, "irão desmentir completamente as falsas acusações de agressão contra a mãe de seu terceiro filho".

"A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou inquérito policial e apura as denúncias realizadas pela vítima. O depoimento do investigado foi marcado e maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", informou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo.

Após as acusações Caio Paulista afirmou, por meio de nota, que tem uma filha com Clara Monteiro, mas que o relacionamento do casal terminou há quase um ano. De acordo com o atleta, as partes discutem, na Vara da Família, o pagamento da pensão alimentícia da criança.

O Palmeiras diz que se reuniu com o jogador assim que soube da carta publicada pela mãe do terceiro filho de Caio Paulista. O jogador negou ter cometido a agressão. O clube ainda reforçou que "não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais". O jogador segue a rotina do clube normalmente.