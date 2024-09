Monteiro e Wild avançam às quartas em Challenger na Áustria

O primeiro set mostrou o paranaense muito superior, o que lhe rendeu o 1 a 0, por 6-1. No segundo set, apesar de encontrar uma dificuldade maior, ele quebrou o saque do tcheco quando o placar estava empatado em 3-3 e prosseguiu para confirmar sua vitória, com a parcial de 6-4.

Thiago terá o espanhol Carlos Taberner (210º) como adversário nas quartas de final. A partida acontece nesta sexta, às 6h.