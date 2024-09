Martínez define Corinthians como 'sonho' e fala sobre primeiros contatos com Memphis

Em relação ao contato com Memphis, o volante alegou que o contato está sendo mais fácil pois ambos falam inglês. Martínez aprendeu o idioma por conta do longo período no Philadelphia Union, da MLS.

Classificação e jogos Brasileirão

"Joguei quase cinco anos nos Estados Unidos, aprendi inglês, falo com ele em inglês, dou indicações para ele inglês nos treinamentos. Às vezes até confundo inglês, espanhol e português, mas é questão de tempo para me adaptar. O mais importante é ele nos ajudar", respondeu.

Para contratar o volante venezuelano, o Timão topou pagar US$ 1,6 milhões (cerca de R$ 10 milhões) ao Philadelphia. Esse valor diz respeito a 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% seguem com o clube da MLS.

Formado pelo Deportivo JBL (VEN), o volante ainda passou pelo Zulia (VEN) antes de ir para os Estados Unidos em 2020, quando iniciou sua trajetória no Union. Martínez também é figura importante na seleção da Venezuela, tendo sido titular da última edição de Copa América.