Jair volta a treinar com bola, e Vasco avança em preparação para enfrentar o Palmeiras

Vegetti, recuperado de uma virose, também treinou normalmente e continua na rotina de preparação física para enfrentar o clube paulista. O camisa 99 havia treinado ontem e deve figurar na equipe do Vasco para o próximo confronto.

Desse modo, o Vasco da Gama teve esta quinta-feira para continuar a preparação para o confronto diante do Alviverde, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) do domingo, no Estádio Mané Garrincha, com mando de campo do Cruzmaltino.

Embalado, o Vasco da Gama vem de classificação nos pênaltis para a semifinal da Copa do Brasil. Os cariocas bateram o Athletico-PR nas penalidades, após derrota no tempo normal por 2 a 1 (3 a 3 no agregado).