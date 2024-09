Guilherme critica gramado em Ribeirão Preto e valoriza vitória do Santos pela Série B

O Santos ganhou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Peixe derrotou o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, por 1 a 0, engatou o terceiro triunfo consecutivo e se reaproximou do topo do torneio. Após o jogo no Estádio Santa Cruz, o atacante Guilherme criticou o gramado e valorizou o resultado conquistado pela equipe.

"Grande resultado. Foi difícil. Agora que acabou, podemos falar do gramado, que dificultou nosso jogo. Mas já sabíamos disso, não levamos como desculpa. Passamos por cima dos obstáculos e vencemos o jogo. Estamos todos de parabéns", disse o jogador em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

O resultado deixa o time de Fábio Carille colado no líder da competição, Novorizontino. O Santos, segundo colocado, alcança os 49 pontos e fica só um abaixo do Tigre, que tem 50.