Fluminense tem apenas uma derrota em jogos de mata-mata das duas últimas edições da Libertadores

Com um gol de Lima na reta final de jogo, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O resultado em casa prolonga a boa sequência do Tricolor Carioca em jogos de mata-mata das duas últimas edições da competição: são dez jogos, sete vitórias, dois empates e uma derrota.