Everton Ribeiro abre portas do Bahia para Gabigol: 'só ele dizer que quer'

"Ele traz a torcida para o nosso lado e é impactante com as crianças. A comemoração dele marca muito; as crianças vão na onda. O problema fica com os pais, pois ele muda o cabelo toda hora", brincou.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final da temporada de 2024. As negociações para a renovação não avançaram, e, por isso, a sua permanência é vista com pessimismo no time carioca.