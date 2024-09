Corinthians tem sequência 'em casa' como trunfo na briga contra o rebaixamento

Em situação confortável nas Copas, o Corinthians foca na disputa para não cair para a segunda divisão do Brasileirão. Para isso, a equipe terá uma sequência como mandante no campeonato.

Nos próximos quatros jogos, o Timão receberá o adversário por três vezes. O clássico contra o São Paulo será o único jogo fora de seus domínios no período, mas com uma particularidade.

A sede do confronto será o Estádio Mané Garrincha, às 16h (de Brasília) do próximo dia 29. O Morumbis será o palco do show do cantor Bruno Mars e não estará disponível para o Majestoso.