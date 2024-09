Com um a menos, Barcelona vê brasileiro dar duas assistências e perde para o Monaco na Champions

Na tarde desta quinta-feira, no Stade Louis II, o Barcelona foi derrotado pelo Monaco por 2 a 1, na rodada de estreia da Liga dos Campeões. O clube catalão jogou com um a menos desde os dez minutos e viu Vanderson, ex-Grêmio, dar duas assistências para os mandantes. Lamine Yamal marcou o único gol dos espanhóis.

Este foi o primeiro dos oito jogos das equipes na fase de liga da competição internacional. O Barcelona, diante da derrota, iniciou a Liga dos Campeões no 22º lugar da tabela de classificação. Do outro lado, o Monaco, com os três pontos somados, largou na 13ª colocação.

O Barcelona volta aos gramados no domingo (22) para enfrentar o Villarreal, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, às 13h30 (de Brasília). Pela Liga dos Campeões, o clube espanhol joga novamente apenas no dia 1º de outubro, quando recebe, no Estádio Olímpico de Barcelona, o Young Boys, às 16h.