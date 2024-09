Brasil avança com sete representantes às quartas do Mundial de skate park

Como aconteceu na disputa do feminino, o Brasil brilhou na eliminatória do Campeonato Mundial de skate park, disputado em Roma, na Itália. Sete atletas conseguiram a classificação para as quartas de final do evento realizado nesta quinta-feira.

Augusto Akio - medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris - já tinha a vaga direta por integrar o top-5 do ranking mundial. Também avançaram Luigi Cini, Luiz Francisco, Kalani Konig, Pedro Barros, Pedro Quintas e Pedro Carvalho.