Bia Haddad vence na estreia do WTA 500 de Seul

Bia Haddad Maia estreou com uma vitória tranquila no WTA 500 de Seul. Nesta quinta-feira, a brasileira passou pelo primeiro desafio diante da australiana Ajla Tomljanovic, número 122 do mundo, vencendo por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Na próxima fase, Bia Haddad terá pela frente uma adversária que veio do classificatório do WTA 500 de Seul. Sua rival será a russa Polina Kudermetova, atual 163ª colocada do ranking.