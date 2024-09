Bia Haddad estreia com vitória diante da australiana Ajla Tomljanovic pelo WTA 500 de Seul

Nesta quinta-feira, Bia Haddad estreou com o pé direito pelo WTA 500 de Seul. A brasileira superou a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h46 de partida. Assim, avançou às quartas de final do torneio.

"Feliz com minha primeira rodada. Pude jogar bem em alguns momentos. É um lugar muito especial para mim. Já cheguei à final aqui há alguns anos e me sinto em casa", afirmou Bia.