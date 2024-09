Benfica sofre no fim, mas vence Estrela Vermelha em estreia na Liga dos Campeões

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o Benfica visitou o Estrela Vermelha e venceu por 2 a 0. A partida, que aconteceu no Estádio Rajko Miti?, na Sérvia, contou com gols de Akturkoglu e Kokçu para os portugueses, enquanto Milson deixou o dos sérvios.

Agora, diante dos três pontos somados na estreia da fase de liga, o Benfica assumiu a décima posição da tabela. Do outro lado, o Estrela Vermelha, sem nenhum ponto, ficou no 29º lugar. Este foi o primeiro dos oito jogos que as equipes irão fazer nesta fase da competição.

O Benfica volta aos gramados na próxima segunda-feira (23) para enfrentar o Boavista, fora de casa, às 16h15 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Portiguês. Pela Liga dos Campeões, a equipe portuguesa volta atuar apenas no dia 2 de outubro, uma quarta-feira, quando encara o Atlético de Madrid, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.