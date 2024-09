Bahia realiza treino tático e segue preparação para enfrentar o Fortaleza

O atacante Biel e o volante Nico Acevedo seguiram seus cronogramas de recuperação. Enquanto o primeiro tem uma lesão nas costas, o segundo sofreu uma lesão ligamentar ainda no ano passado.

Antes da viagem para Fortaleza, o elenco do Tricolor de Aço passará por mais uma sessão de treinamento nesta sexta-feira. O Bahia ocupa, atualmente, a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos.