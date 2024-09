Athletico vence Racing e sai em vantagem nas quartas da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Athletico-PR recebeu o Racing na Ligga Arena e venceu por 1 a 0. João Cruz foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Furacão leva a vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às semifinais do torneio continental. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Corinthians e Fortaleza na próxima fase.

O segundo duelo entre ambas as equipes ocorre na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón. Antes disso, no domingo, o Athletico-PR visita o Criciúma, no Majestoso, às 18h30, pela 27ª rodada da Série A. No mesmo dia, às 17h, o Racing visita o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, pela segunda fase do Campeonato Argentino.