Adversário desta quinta, Peñarol é o responsável pela última derrota do Flamengo no Maracanã pela Liberta

Naquela oportunidade, o Flamengo foi derrotado pela equipe uruguaia por 1 a 0, pela fase de grupos do torneio daquele ano. O gol do Peñarol foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo pelo atacante Lucas Viatri.

Desde então, o Flamengo disputou 28 jogos no Maracanã pela Libertadores, conquistando o retrospecto de 25 vitórias e três empates no período. Nesta edição da competição, o Mengão possui quatro triunfos em quatro jogos, não sofrendo gols nestas partidas.

O primeiro jogo entre Flamengo e Peñarol é nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta ocorre na semana que vem, no dia 26 de setembro, no mesmo horário, no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai.