Carille reavalia Miguelito, e meia pode ganhar oportunidade em nova função no Santos

"O Miguelito teve um período com a gente aqui, um garoto com talento muito grande. Mas ele estava jogando por dentro, teve algumas dificuldades. Eu vi agora ele jogando aberto pela direita, até pedi vídeos para o nosso pessoal. Isso para mim é uma novidade, talvez facilite porque ele não fica de costas para o volante. Vem por dentro e pega a bola de frente. É uma alternativa que pode ser", analisou o comandante.

Apesar de Carille ter visto pela primeira vez, esta não é uma função nova para Miguelito. Ele já jogou desta forma nas categorias de base do Santos.

O jogador nutre bastante expectativa da torcida, mas ainda não conseguiu corresponder nos profissionais. Ele teve só três oportunidades na atual edição da Série B. No primeiro semestre, durante o Paulista, não jogou nenhuma vez.

Nas últimas semanas, Miguelito vinha atuando pelo time sub-20 do Peixe. Ele, inclusive, fez um gol na goleada por 4 a 0 sobre o Sertãozinho, no último sábado, no CT Rei Pelé, pelo Paulistão da categoria. Apesar do pouco espaço entre os profissionais, o jogador tem sido convocado frequentemente pela Bolívia.

Na última data Fifa, Miguelito foi às redes na goleada sobre a Venezuela, por 4 a 0, e na vitória contra o Chile, por 2 a 1, que colocou fim a jejum de 31 anos do país sem ganhar um jogo como visitante nas Eliminatórias. As boas atuações do jogador, aliás, o colocaram no time ideal das rodadas 7 e 8 da competição organizada pela Conmebol.