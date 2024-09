Botafogo x São Paulo: confira onde assistir ao jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo aposta a maioria de suas fichas na Libertadores. O Tricolor Paulista corre por fora na briga pelo título do Brasileirão e, por isso, coloca o tetracampeonato continental como principal objetivo.

Em seu último compromisso, o Tricolor Paulista bateu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão. William Gomes marcou o gol da vitória do São Paulo, que entrou em campo com time reserva.

Do outro lado, o Botafogo busca seu primeiro título de Libertadores. A equipe vive grande fase na temporada. O Fogão ocupa a liderança do Brasileirão, com 53 pontos conquistados, e não perde há seis partidas.

O Botafogo venceu o Corinthians no último sábado, por 2 a 1, no Nilton Santos, também pela 26ª rodada da Série A. Luiz Henrique e Thiago Almada balançaram as redes para os donos da casa.