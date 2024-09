Tonali nota evolução pessoal em retorno ao futebol após suspensão por apostas: "Tinha duas vidas antes"

"Senti falta do futebol, senti falta do estádio, de todas as emoções em campo. Mas agora voltei e voltei, acho, muito bem."

Com Sandro disponível, o Newcastle entra em campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), contra o Fulham, no Craven Cottage, em Londres, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.