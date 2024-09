Suspenso, Otero é baixa no Santos para jogo contra o Botafogo-SP; veja alternativas

O Santos tem Rómulo Otero como desfalque certo para o jogo contra o Botafogo-SP, na próxima quinta-feira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante venezuelano recebeu terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 diante do América-MG, no último domingo.

Otero foi penalizado pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo por falta aos 36 minutos do primeiro tempo. O juiz interpretou que o atleta santista interrompeu um contragolpe do América-MG com sua ação faltosa. Gil e Giuliano também atuaram pendurados na equipe titular do Santos, mas não foram advertidos.

Sem Otero, o mais provável é que o técnico Fábio Carille opte por escalar o ponta Laquintana em seu lugar. Seria uma mudança de estilo, já que o jogador ex-Bragantino é menos articulador e mais agudo pelos flancos.