Sem Memphis, Corinthians desembarca em Fortaleza para jogo de ida das quartas da Sul-Americana

A delegação do Corinthians desembarcou na capital cearense na noite desta segunda-feira para o jogo contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Memphis Depay, principal contratação da equipe para a temporada, não viajou com o grupo e deve fazer sua estreia apenas contra o Atlético-GO, no próximo sábado.

O lateral esquerdo Matheus Bidu e o volante Raniele, ambos com problemas físicos, também não viajaram com o grupo. Alex Santana (lesionado), Diego Palacios (lesionado), Maycon (lesionado), Ruan Oliveira (lesionado) e Héctor Hernández (não está inscrito) são as outras ausências do Timão para a partida.

Os jogadores do Corinthians foram recebidos com festa e atenderam torcedores presentes na porta do hotel. A expectativa é de casa cheia na Arena Castelão amanhã, às 21h30 (de Brasília).