Real Madrid x Stuttgart: veja informações e onde assistir à partida pela Liga dos Campeões

Do outro lado, o Stuttgart foi uma das surpresas do último Campeonato Alemão. No entanto, os alemães iniciaram de forma irregular esta temporada.

Nesta temporada, a Champions League estreia novo formato. As 36 equipes vão disputar oito rodadas. As oito melhores vão direto para as oitavas de final. Do nono ao 24º disputarão um playoff para definir os demais classificados.