Real Madrid chega a acordo com Mendy por renovação de contrato até 2027

De acordo com a fonte, a permanência do atleta de 29 anos, que tinha contrato até o fim da atual temporada, era um dos pedidos do técnico Carlo Ancelotti. O treinador gosta muito do aspecto defensivo do jogo do francês.

Além disso, a renovação de Mendy não impede uma investida do Real Madrid na contratação do Alphonso Davies, que terá seu vínculo com o Bayern de Munique encerrado no meio de 2025.

Por outro lado, caso o canadense realmente chegue ao time espanhol, o lateral esquerdo Fran García deve ser negociado, seja por empréstimo ou em definitivo.

Na última temporada, Mendy disputou 37 jogos com a camisa do Real Madrid, sendo 33 como titular, inclusive em todas as partidas do mata-mata da Liga dos Campeões, campeonato no qual o clube merengue se sagrou campeão.