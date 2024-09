Morre Gary Shaw, ídolo do Aston Villa campeão da Europa em 1982

Nascido em Birmingham, estreou com 17 anos pelo Aston Villa. Ao todo, foram 213 jogos e 79 gols marcados pelo clube, 20 deles na histórica temporada 1980/1981.

Após uma década no Villa e com a carreira prejudicada por uma lesão no joelho, Shaw passou por clubes da Dinamarca, Áustria, Escócia e pendurou as chuteiras em Hong Kong, em 1991.

Depois da aposentadoria, trabalhou como analista de estatísticas e embaixador do Aston Villa.