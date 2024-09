Ismael Bennacer passa por cirurgia na panturrilha e desfalca o Milan por quatro meses

O meia argelino Ismael Bennacer passou por uma cirurgia na panturrilha direita, nesta segunda-feira, na Finlândia. De acordo com o Milan, o prazo de recuperação do atleta é de quatro meses. Com isso, o jogador volta aos gramados apenas em 2025.

Bennacer sentiu a lesão durante uma sessão de treino com a Argélia, na última data Fifa. O volante disputou apenas dois jogos na temporada, um pelo Milan e o outro pela equipe argelina. Foi titular no empate diante do Torino (2 a 2), pelo Campeonato Italiano, e na vitória da seleção argelina sobre a Guiné Equatorial (2 a 0), pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

O jogador de 26 anos vem sofrendo com problemas físicos desde a última temporada, quando entrou em campo apenas 25 vezes.