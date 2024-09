Hugo Souza mostra otimismo antes de jogo entre Corinthians e Fortaleza: "Vamos buscar a classificação"

Os jogadores do Corinthians encerraram a preparação para o confronto na manhã desta segunda, no CT Joaquim Grava. Existe a possibilidade do técnico Ramón Díaz preservar alguns titulares, priorizando o jogo do próximo sábado, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

A bola rola entre Corinthians e Fortaleza nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). A volta está programada para o dia 24, na Neo Química Arena.