Holanda supera a Itália nas duplas e elimina o Brasil da Copa Davis

O Brasil foi eliminado da Copa Davis neste domingo. Apesar de não ter entrado em quadra, o time brasileiro viu a Holanda derrotar a Itália por dois sets a zero nas duplas, resultado que botou ponto final na participação dos brasileiros no torneio, que acontece em Bolonha, na Itália.

Após vencer a Bélgica por 2 a 1 neste sábado, o Brasil precisava de uma vitória da Itália por 3 a 0 sobre a Holanda para avançar às oitavas de final. Os italianos abriram 2 a 0, mas perderam nas duplas.

A Itália se classificou na primeira posição do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota. Holanda, Brasil e Bélgica estavam empatados na chave por terem vencido um jogo e perdido dois. Com aproveitamento melhor de sets, os holandeses ficaram com a segunda vaga.