Gabriely Miranda posta foto de aliança e anuncia casamento com Endrick: "Uma só carne"

A influenciadora e modelo Gabriely Miranda anunciou nesta manhã de segunda-feira seu casamento com o atacante Endrick, do Real Madrid. No Instagram, o casal exibiu as alianças e publicou fotos com roupas características de noivos com a legenda: "Enfim, casados".

Gabriely Miranda e Endrick também incluíram um versículo bíblico na postagem acompanhado do emoji de anel de casamento: "Mateus 19:6: 'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'".