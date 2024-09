Fortaleza x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Para o jogo contra o Fortaleza, o técnico Ramón Díaz vai contar com o retorno de jogadores importantes, que não estiveram disponíveis para a partida do final de semana por conta de suspensão, como Félix Torres, Cacá, Charles e Yuri Alberto. Por outro lado, a comissão não terá Matheus Bidu (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e Raniele (problema no adutor direito).

Segundo o próprio treinador, é improvável que Memphis Depay seja relacionado para a partida, já que o atleta vem de um tempo de inatividade. Já André Carrillo, que estreou contra o Botafogo, deve ser relacionado.

Jogadores que vêm se recuperando de lesões mais graves não ficarão à disposição, como Alex Santana, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira. Héctor Hernández, recém-contratado, não foi inscrito no torneio e também é baixa.

Já o Fortaleza, nas oitavas de final, precisou superar o Rosario Central, da Argentina. Enquanto o jogo de ida, no Estádio Gigante de Arroyito, terminou empatado em 1 a 1, o duelo de volta, na Arena Castelão, terminou com vitória do Laion por 3 a 1.

No Campeonato Brasileiro, a equipe de Vojvoda vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, preservando alguns titulares importantes. O Leão do Pici está na 3ª colocação da liga nacional, com 49 pontos.

Para o duelo contra o Timão, o Fortaleza não deve contar com Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito), Santos (edema muscular na coxa) e Rossetto (transição física após edema na panturrilha).