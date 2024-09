Fluminense vende mais de 45 mil ingressos para jogo contra o Atlético-MG pela Libertadores

A comercialização dos ingressos para sócios torcedores teve início no dia 6 deste mês. A venda para o público geral foi aberta dia 10 e será encerrada no dia do jogo, ao fim do primeiro tempo, caso ainda haja disponibilidade de entradas.

O jogo de volta entre Fluminense e Atlético-MG, na Arena MRV, está marcado para o dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília). O classificado deste confronto enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Colo Colo, do Chile.

Veja os preços dos ingressos para a partida contra o Atlético-MG no Maracanã

Setor Sul

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 45