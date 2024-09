Ex-Santos, Pirani festeja bom momento no futebol dos EUA e comenta rápida adaptação

O jovem está na Major League Soccer (MLS) desde 2023. E, logo em sua chegada, recebeu a camisa de número 10. O atleta, revelado pelo Santos, ainda passou por Cuiabá e Fluminense no Brasil.

Agora, Gabriel Pirani já soma 40 partidas disputadas no DC United e, mesmo estando no país norte-americano há só um ano, ele já se vê plenamente adaptado.

"Se adaptar a um novo país nunca é uma tarefa fácil, ainda mais para um jogador jovem como eu, mas tenho progredido bastante nesses últimos meses e me sentido cada vez mais à vontade aqui no DC United. E claro que isso influencia dentro de campo. Para uma primeira experiência internacional, acredito estar fazendo um bom trabalho e espero continuar nessa crescente para seguir evoluindo meu futebol", afirmou.

Destaque nas categorias de base, estreou pela equipe profissional do Santos ainda em 2020. Ele ganhou mais espaço no ano seguinte, em 2021, e chamou atenção com boas atuações, mas não manteve a constância e foi escanteado nas outras temporadas. Ele, então, passou por empréstimo no Cuiabá e no Fluminense antes de ser negociado para o DC United, de maneira definitiva.