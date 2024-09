Emprestado do Barcelona, Vitor Roque é apresentado após marcar pelo Betis

Referindo-se à transferência para o novo clube, Vitor disse que já havia se impressionado com o estádio e os torcedores quando visitou o Betis atuando pelo Barça.

"Estou muito feliz por estar aqui. Não pensei muito, a primeira vez que vim aqui com o Barcelona fiquei encantado com os torcedores e estádio. Sabia que se tivesse de sair, seria para cá. Todos me falaram muito bem da grandeza e história do Bétis", disse.