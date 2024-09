De Jong retorna aos treinos após quase cinco meses afastado por lesão

O meia Gavi, por sua vez, voltou aos treinamentos na última quinta-feira. O jovem havia rompido o ligamento do joelho direito em novembro do ano passado. Apesar do retorno, o atleta não foi relacionado para o confronto do último domingo, contra o Girona.

O Barcelona segue 100% no Campeonato Espanhol, já que venceu os cinco jogos até aqui. Assim, a equipe lidera a competição, com 15 pontos, quatro a mais em relação ao Real Madrid, segundo colocado.

A estreia do Barça na Champions League acontece nesta quinta-feira, contra o Mônaco. A bola rola às 16h (de Brasília), no Stade Louis II.