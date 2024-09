Dani Olmo sofre lesão na coxa e pode desfalcar o Barcelona por mais de um mês

Os torcedores do Barcelona ganharam uma péssima notícia nesta segunda-feira. Em comunicado divulgado, o clube espanhol confirmou que o atacante Dani Olmo sofreu uma lesão na coxa direita e poderá ficar longe dos gramados de quatro a cinco semanas.

"Dani Olmo apresenta uma lesão no bíceps femoral da perna direita. O tempo aproximado de ausência será entre 4 e 5 semanas", foi escrito.

A lesão do jogador aconteceu no último domingo, na vitória do Barcelona sobre o Girona por 4 a 1. Dani Olmo marcou o terceiro gol de sua equipe logo no início do segundo tempo, mas precisou ser substituído alguns minutos depois, alegando dores físicas.