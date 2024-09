Cruzeiro confirma lesão na coxa de Vitinho em jogo contra o São Paulo

A lesão de Vitinho ocorreu na derrota do Cruzeiro para o São Paulo, no Mineirão, na noite do último domingo. Ele fazia sua estreia como titular, mas alegou dores físicas e precisou ser substituído por Gabriel Veron aos 24 minutos do segundo tempo.

Assim, Vitinho se junta aos meias Álvaro Barreal e Japa e aos atacantes Juan Dinenno e Rafa Silva no departamento médico da Raposa.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Libertad, do Paraguai, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, será o palco do duelo.