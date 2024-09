Com dois desfalques, Corinthians encerra preparação para jogo contra o Fortaleza

O elenco do Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o duelo, a comissão técnica tem Matheus Bidu e Raniele como baixas de última hora.

O lateral sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita durante a derrota para o Botafogo, enquanto o problema do volante é no adutor direito. A dupla não deve viajar com a delegação para a capital cearense.

O time também não terá Memphis Depay. Segundo o técnico Ramón Díaz, a expectativa é que o holandês fique disponível para o jogo do próximo sábado (21), contra o Atlético-GO. O atleta está trabalhando normalmente com os companheiros no CT Joaquim Grava.